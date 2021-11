Ahold koploper in lagere AEX, Just Eat Takeaway in uitverkoop

Ahold Delhaize was woensdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Het supermarktconcern schroefde zijn jaarverwachtingen op na een sterk derde kwartaal. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, ging daarentegen in de uitverkoop door de vrees voor een hardere concurrentiestrijd op de Europese markt. Beleggers waren verder vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 811,14 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1078,19 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Londen won 0,5 procent, mede dankzij een koerssprong van 11 procent van Marks & Spencer. Het Britse winkelbedrijf presteerde in de afgelopen zes maanden sterker dan verwacht en verhoogde de verwachtingen voor het hele boekjaar.

Ahold Delhaize zag de omzet en winst in het derde kwartaal stijgen en werd beloond met een koerswinst van 4 procent. Het supermarktconcern had in Europa wel enige last van de heropening van de horeca en andere winkels, maar bleef sterk presteren op de belangrijke Amerikaanse markt. Volgens topman Frans Muller tonen de cijfers aan dat het concern weerbaar is.

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway kelderde 6,5 procent, na overnamenieuws in de sector. De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash neemt zijn Finse branchegenoot Wolt over voor zo’n 7 miljard euro. Het is de eerste overname van DoorDash in Europa. Just Eat Takeaway kwam onlangs onder vuur te liggen van de activistische aandeelhouder Cat Rock, die wil dat het bedrijf zich meer richt op de Europese markt en de onlangs overgenomen Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub weer verkoopt.

Techinvesteerder Prosus verloor 1 procent. Het Chinese techconcern Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, groeide afgelopen kwartaal minder hard door de strengere aanpak van de techsector door de Chinese overheid.

Aalberts

In de MidKap was industrieel toeleverancier Aalberts (plus 5 procent) favoriet bij beleggers na een positieve handelsupdate. ABN AMRO klom 1,8 procent. De bank profiteerde afgelopen kwartaal van de aantrekkende economie en boekte meer winst dan verwacht. KBC Securities verhoogde het advies voor het aandeel.

De euro was 1,1574 dollar waard, tegen 1,1585 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 83,64 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 84,55 dollar per vat.