LeasePlan doet opnieuw goede zaken met verkoop occasions

LeasePlan sloot het kwartaal af met een nettowinst van 420 miljoen euro. Dat is op jaarbasis een stijging van ruim 300 procent. Het winstcijfer wordt wel vertekend door een boekwinst van 213 miljoen euro op de verkoop van LeasePlan Australië en Nieuw-Zeeland en de verzelfstandiging van het autoplaform CarNext, dat in juli op eigen benen werd gezet.

LeasePlan verkocht de afgelopen periode ruim 58.000 auto’s. Dat was minder dan de bijna 67.000 voertuigen een jaar geleden, maar de verkochte auto’s leverden wel meer op dankzij de hogere prijzen. De omzet steeg met bijna 11 procent naar meer dan 2,6 miljard euro. De orderportefeuille van LeasePlan bereikte een nieuw recordniveau ondanks dat het chiptekort de levering van sommige nieuwe auto’s heeft vertraagd. De vloot van het leasebedrijf groeide in het derde kwartaal met 2,4 procent naar 1,8 miljoen voertuigen.

Volgens topman Tex Gunning laten de ‘recordresultaten zien dat LeasePlan met succes uit de pandemie is gekomen’ en klaar is voor een ‘nieuw tijdperk van versnelde groei’. De groei van de vloot vertoonde volgens Gunning een opwaartse trend in de belangrijkste segmenten, terwijl de kredietverliezen lager waren dan verwacht. Dat zijn volgens de topman ‘duidelijke tekenen’ dat het klantenbestand weer normaal wordt. LeasePlan presenteerde onlangs op de klimaattop in Glasgow ook zijn duurzaamheidsstrategie Driving to Zero, waarmee het bedrijf de CO2-uitstoot wil verlagen.