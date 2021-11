Overstromingen Europa kosten verzekeraar Allianz 400 miljoen

De overstromingen afgelopen zomer in Limburg en delen van België en Duitsland hebben de Duitse verzekeraar Allianz circa 400 miljoen euro aan schadeclaims gekost. Dat meldde het bedrijf bij de cijfers over het derde kwartaal.

Het hoogwater in Limburg en delen van België en Duitsland in juli zorgde voor grote schade aan huizen en andere gebouwen. Ook kwamen er in Duitsland en België veel mensen om het leven bij de overstromingen door hevige regenval. De totale schade van de watersnood loopt in de miljarden.

Allianz wist wel de nettowinst te verhogen. Die steeg in het derde kwartaal met 2,3 procent naar 2,1 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder, toen het bedrijf last had van de coronacrisis. Volgens Allianz was bij alle bedrijfsonderdelen groei te zien. De verzekeraar is positief over de verwachtingen heel dit jaar.