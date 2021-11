Studie: 4 op 10 ic-verpleegkundigen kampen met angst en depressie

Vier op de tien ic-verpleegkundigen ervaren klachten als angst, depressie of posttraumatische stress als gevolg van werk, staat in een onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen en het Rotterdamse Erasmus MC.

Zij deden in oktober onderzoek onder zeshonderd ic-verpleegkundigen in heel Nederland.

Volgens de onderzoekers heeft de helft van de deelnemende verpleegkundigen een verhoogd risico op uitval door vermoeidheid gerelateerd aan het werk. ‘Een op de vier ic-verpleegkundigen heeft sinds de Covid-19-pandemie een periode niet kunnen werken, vooral vanwege fysieke of mentale klachten. Een kwart van hen is nu nog steeds niet volledig aan het werk’, staat in de studie.

Werkdruk

Ui het onderzoek blijkt ook dat één op de drie overweegt om te stoppen als ic-verpleegkundige.

De verpleegkundigen op intensive cares willen meer medezeggenschap krijgen in de organisatie van de inhaalzorg en hebben behoefte aan flexibelere roosters en werken in vaste teams. Ook willen ze meer collega’s op de werkvloer zodat de werkdruk lager wordt. Verder zeggen ze nog steeds veel steun van familie, vrienden en hun directe collega’s te ervaren. ‘De ervaren steun van de Nederlandse samenleving is echter drastisch verminderd’, aldus de universiteiten.