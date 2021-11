Belarus beschuldigt Polen van mishandeling migranten

Belarus beschuldigt de Poolse veiligheidsdiensten ervan migranten te hebben mishandeld die de grens naar Polen probeerden over te steken. De spanningen tussen de twee landen nemen steeds verder toe door de migrantencrisis in het grensgebied.

De Belarussische grenswacht verklaart dat vier Koerden in elkaar zijn geslagen. Op vrijgegeven beelden zijn de mannen te zien met bloed op onder meer hun kleding en handen. ‘Volgens de vluchtelingen werden ze vastgehouden op het grondgebied van Polen, waar ze hadden gevraagd om bescherming en de vluchtelingenstatus.’

Op basis van de ‘talrijke verwondingen’ wordt door Belarus geconcludeerd dat de Poolse veiligheidsdiensten de mannen hebben mishandeld en vervolgens met geweld achter een prikkeldraadhek aan de grens met Belarus hebben geduwd. De Belarussische grenswacht meldt dat het viertal medische hulp krijgt.

Schoten

Belarus wordt op zijn beurt door Polen beschuldigd van intimidatie. Het Poolse ministerie van Defensie heeft op Twitter video’s gedeeld van migranten bij de grens die schrikken van schoten. Die zouden zijn gelost door Belarus.

Honderden migranten slapen in de kou in een geïmproviseerd tentenkamp bij de grens met Polen. Zij hopen via dat land de Europese Unie binnen te komen. Volgens Polen helpt Belarus migranten uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Irak bij hun illegale oversteek. In de nacht van dinsdag op woensdag deden migranten opnieuw pogingen Polen in te komen.

Sinds de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko in een reactie op EU-sancties migranten niet langer tegenhoudt bij hun reis naar de Europese Unie, kiezen steeds meer migranten voor de route via Belarus. Buurlanden Polen, Letland en Litouwen hebben de grenzen verstevigd. De EU-lidstaten hebben de noodtoestand afgekondigd in de grensgebieden.