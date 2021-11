Onderzoek: Nederland koploper bij elektrisch rijden

Nederland is wereldwijd koploper op de markt voor elektrische voertuigen. Volgens onderzoek van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis zijn hier voldoende verschillende modellen beschikbaar en groeit het marktaandeel van elektrische auto’s flink ten opzichte van benzine- en dieselauto’s. Ook is elektrisch rijden hier relatief goed betaalbaar.

Volgens Arcadis zijn er in Nederland op dit moment 183 elektrische modellen te koop en groeit het marktaandeel naar zestig auto’s per duizend personen in 2025. Ook met de infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen loopt Nederland voorop. Hoewel het elektriciteitsnetwerk snel volloopt is het wel betrouwbaar, zegt Arcadis. Overigens zijn er ook verbeterpunten mogelijk, bijvoorbeeld veel meer voor iedereen toegankelijke oplaadpunten in woongebieden.

Topman Peter Oosterveer van Arcadis zegt in het rapport dat een versnelde overgang naar elektrische voertuigen, samen met investeringen in schone energie en batterijtechnologie, van cruciaal belang is om de uitstoot te verlagen en opwarming van de aarde te beperken. Elektrische auto’s kunnen een belangrijke rol spelen bij het tegengaan van klimaatverandering, aldus Oosterveer.

Bij het onderzoek werd gekeken naar Nederland, Engeland, Ierland, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Canada, de Amerikaanse staten Californië en New York, Australië, Singapore, Thailand en China. Arcadis denkt dat rond 2040 zo’n 54 procent van alle nieuwe autoverkopen zal bestaan uit elektrische modellen.