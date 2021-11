Sinterklaasintocht in Utrecht gaat niet door wegens corona

De intocht van Sinterklaas in Utrecht gaat niet door wegens corona, heeft de gemeente Utrecht woensdag bekendgemaakt. De intocht zou komende zondag zijn.

De organisator van de intocht heeft aan de gemeente laten weten de intocht niet langer op zich te willen nemen ‘door de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus’, laat de gemeente weten in een brief. De gemeente Utrecht zegt de zorg over de oplopende besmettingen te delen.

De gemeente ‘betreurt en respecteert’ het besluit van de organisator. Door de korte termijn tot zondag is er geen optie meer om een alternatief te verzorgen. De centrale intocht van de sint zou al in aangepaste vorm zijn, zonder openbare ontvangst en rijtocht door de stad.

Teleurstelling

De gemeente Utrecht noemt het niet doorgaan ‘een domper voor veel kinderen, hun ouders en de betrokken vrijwilligers die dit jaar wederom niet de kans krijgen Sinterklaas tijdens een centrale intocht in onze stad te ontvangen. Een enorme teleurstelling’.

De intochten van Sinterklaas in diverse Utrechtse wijken op 13 en 20 november hebben andere organisatoren en gaan wel door, aldus de gemeente.