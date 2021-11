DoorDash betaalt miljarden voor Finse maaltijdbezorger Wolt

De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash neemt zijn Finse branchegenoot Wolt over. Daarvoor betaalt de concurrent van het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway zo’n 7 miljard euro. Het gaat om de grootste overname van DoorDash tot nu toe en de eerste in Europa.

In reactie op het nieuws steeg het aandeel van DoorDash in de zogenoemde nabeurshandel op Wall Street fors. Daar heeft de maaltijdbezorger nu bijna een jaar een notering. DoorDash kwam tegelijk met veel beter dan verwachte kwartaalcijfers. Maaltijdbezorgers beleefden vorig jaar ook al een uitstekend jaar door het vele thuisbezorgen vanwege de coronapandemie.

In 2020 waren er veel overnamedeals op de markt voor maaltijdbezorging in de Verenigde Staten. Zo nam het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, voor 7,3 miljard dollar Grubhub over. Over die overname was de activistische aandeelhouder Cat Rock Capital Management eind oktober ontevreden. Cat Rock vond dat Just Eat Takeaway zwaar wordt ondergewaardeerd op de Amsterdamse beurs en daarom moest Grubhub voor het einde van dit jaar worden afgesplitst of verkocht.

Nu laat Cat Rock na gesprekken met de top van Just Eat Takeaway weten wel akkoord te gaan met het voornemen van het bedrijf om een belangrijke speler te blijven op de Amerikaanse markt. De verkoop of afsplitsing van Grubhub wordt niet meer genoemd, maar Cat Rock ziet wel het liefst een focus van Just Eat Takeaway op de Europese markt.