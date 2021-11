Apple mag verandering App Store van rechter niet uitstellen

Apple mag een door de rechter opgelegde verandering van zijn App Store-beleid niet uitstellen tot na december. Het techbedrijf moest makers van apps vanaf december de mogelijkheid geven om in hun apps gebruikers te laten weten dat ze bijvoorbeeld via een website goedkopere abonnementen kunnen afsluiten. Apple had om uitstel verzocht omdat het bedrijf in beroep is gegaan en geen werk wil doen dat mogelijk weer terug moet worden gedraaid.