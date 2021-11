Autofabrikant Nissan fors hoger op lagere Japanse beurs

Het aandeel Nissan ging woensdag flink vooruit op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de Japanse autofabrikant ondanks de tekorten aan chips en andere materialen positiever is geworden over het hele boekjaar. De algemene stemming op de aandelenmarkten in de Aziatische regio was daarentegen negatief. De hoop op meer stimuleringsmaatregelen in China nam af door een sterker dan verwachte toename van de inflatie in de op een na grootste economie ter wereld.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,6 procent in de min op 29.106,78 punten, ondanks een koerswinst van 7 procent voor Nissan. Sumitomo Rubber kelderde 13 procent na tegenvallende resultaten. De maker van autobanden, golfballen en tennisballen kampt met hogere materiaalkosten en verlaagde zijn winstverwachting. Ook de fabrikant van aluminiumproducten Mitsubishi Materials (min 7 procent) schroefde zijn winstverwachting terug door hogere grondstofprijzen. De maker van USB-geheugensticks Elecom (min 11 procent) had last van het wereldwijde chiptekort en werd eveneens negatiever over het hele boekjaar. De cijfers van Kirin Holdings stelden ook teleur. De bierbrouwer kampte afgelopen kwartaal met de coronamaatregelen in Japan en werd 6 procent lager gezet.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de producentenprijzen in oktober met 13,5 procent zijn gestegen. Dat is de sterkste stijging in 26 jaar. Chinese fabrikanten kampen onder meer met sterke prijsstijgingen van steenkool en stroom. De consumentenprijzen namen vorige maand met 1,5 procent toe. De oplopende inflatie beperkt de mogelijkheden van de Chinese centrale bank om meer steunmaatregelen te nemen om de economie, die kampt stroomtekorten en toeleveringsproblemen, te ondersteunen.

In Hongkong raakte Fantasia Holdings 37,5 procent aan beurswaarde kwijt. De handel in het aandeel van het Chinese vastgoedbedrijf werd ruim een maand geleden stilgelegd nadat Fantasia er begin oktober niet in slaagde om een obligatielening terug te betalen. De Chinese vastgoedsector staat al enige tijd flink onder druk door de schuldproblemen van de Chinese vastgoedreus Evergrande.