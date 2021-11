Economisch herstel helpt ABN AMRO aan hogere kwartaalwinst

ABN AMRO heeft zijn winst het afgelopen kwartaal toch opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder. Het financiële concern profiteerde vooral van het aantrekken van de economie. Analisten hadden in doorsnee eigenlijk niet op een winststijging gerekend. Dat komt omdat de bank in september nog 220 miljoen euro extra opzij moest zetten om consumenten te compenseren die in het verleden een te hoge rente betaalden op leningen.

‘De ontwikkelingen in het derde kwartaal zijn bemoedigend’, zegt topman Robert Swaak in een toelichting. ‘De vraag naar kredieten vertoonde tekenen van herstel en zowel onze hypotheekportefeuille als de zakelijke kredieten groeiden.’

Onder de streep hield de bank in de voorbije periode 343 miljoen euro over, waar een jaar terug nog 301 miljoen euro winst in de boeken ging. De verbeterde economische situatie zorgde er ook voor dat er gelden vrijvallen die de bank eerder apart had gezet, omdat het concern toen vreesde dat ze mogelijk nooit meer terugbetaald zouden worden. ABN AMRO bleef de lage rente op de financiële markten wel voelen. Daardoor staan de marges die de bank behaalt op spaargeld al heel lang onder druk.