Club en gemeente vertellen hoe het verder moet met Feyenoord City

Feyenoord en de gemeente Rotterdam komen naar verwachting woensdag met meer informatie over hoe het verder moet met de plannen voor het nieuw te bouwen voetbalstadion van de Rotterdamse club. Het nieuwe onderkomen is onderdeel van Feyenoord City, het omvangrijke bouwproject in Rotterdam-Zuid.

Maandag was er op het Rotterdamse gemeentehuis overleg tussen vertegenwoordigers van de club, het stadion, de bouwers en de gemeente. Over wat er besproken is, willen de partijen voor woensdag nog niets kwijt.

Feyenoord stuurt volgens ingewijden aan op een adempauze van een jaar. De clubleiding wil de komende twaalf maanden nadenken over wat het beste is voor de toekomst van de club. De regionale omroep Rijnmond meldde zaterdag dat Feyenoord de komst van een nieuw stadion niet meer ziet zitten, omdat de bouwkosten te hoog zijn opgelopen. Geen van de betrokken partijen wil dat echter bevestigen.

Voor de nieuwbouw van het stadion langs de Maas gingen alle partijen uit van een bedrag van maximaal 444 miljoen euro. Feyenoord heeft als voorwaarde om mee te doen aan het project altijd benadrukt dat de kosten niet hoger mogen worden.

Donderdag is er in de Rotterdamse gemeenteraad een debat over de ontstane situatie.