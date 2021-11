Harris bezoekt Macron in hoop op verzoening na onderzeebootruzie

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris zal woensdag een ontmoeting hebben met de Franse president Emmanuel Macron, met als doel de betrekkingen tussen Washington en Parijs te herstellen na een ruzie die was veroorzaakt door een geannuleerd onderzeeërcontract. Het bezoek aan Macron is onderdeel van een vierdaagse reis van Harris door Frankrijk.

In september brak een fikse ruzie uit tussen Frankrijk en de Verenigde Staten toen Australië uit een onderzeeërdeal van tientallen miljarden euro’s met het Franse defensiebedrijf Naval stapte ten gunste van een contract met de Verenigde Staten. Die deal, bekend als AUKUS, maakt deel uit van een nieuwe strategische alliantie tussen de VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Over die alliantie was lang in geheim onderhandeld, waardoor de Franse regering zich extra bedrogen voelde.

Begin oktober deed de Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken een eerste poging om de crisis op te lossen. En in diezelfde maand probeerde ook president Joe Biden het geschil goed te maken. Tijdens een ontmoeting met Macron in Rome vertelde hij de Franse president dat zijn regering ‘onhandig’ en ‘weinig elegant’ was geweest in de manier waarop ze de onderzeeërovereenkomst met Australië had gesloten. Na afloop van dat gesprek merkte Macron op dat ‘dit het begin van een proces van vertrouwen is’.

Naar verwachting zullen Harris en Macron ook de Amerikaanse steun bespreken voor de militaire missie van Frankrijk tegen jihadisten in de Sahel, evenals de door Frankrijk gesteunde plannen om de Europese defensiecapaciteiten te versterken.