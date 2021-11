OMT komt met advies over mogelijke nieuwe coronaregels

Het Outbreak Management Team (OMT) komt woensdagmiddag weer bij elkaar om te praten over de huidige coronasituatie in Nederland. De experts bespreken met elkaar of er meer nodig is om corona in Nederland te beteugelen dan de maatregelen die vorig weekend ingingen. Het OMT komt vervolgens met een advies aan het kabinet over welke stappen het kan nemen. Sinds zaterdag moeten mensen op meer plekken een coronapas laten zien en weer mondkapjes op in publieke binnenruimtes.