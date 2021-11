Informateurs spreken Kamervoorzitter over langlopende formatie

"Het is goed als de voorzitter en de informateurs met elkaar spreken over het proces", zei Koolmees vorige week vrijdag in Groningen over het aanstaande overleg. De informateur begrijpt heel goed dat er om spoed wordt gevraagd. "Dat geldt ook voor ons. Maar het moet wel zorgvuldig." Het geven van een tijdlijn noemt hij "ingewikkeld". Dat wil hij woensdag aan zijn partijgenoot Bergkamp toelichten.

In een reactie op de verzoeken van Bergkamp om een update over de voortgang van de formatie, hebben Remkes en Koolmees wel aangegeven dat de gevoerde gesprekken "bijdragen aan een goede basis voor de voortgang van de kabinetsformatie in de komende periode". Concreter werden ze echter niet.

Bergkamp schreef eerder dat de "urgentie om tot conclusies te komen" toeneemt, gezien de recordlange duur van de formatie. "Vanuit de samenleving bereiken ons in toenemende mate signalen van ongeduld", aldus de brief van de Kamervoorzitter. Het is nog steeds onduidelijk wanneer er een nieuw kabinet op het bordes wordt verwacht.

Dinsdag meldde RTL Nieuws dat betrokkenen bij de formatie optimistisch waren over de voortgang en dat er volgende week een coalitieakkoord kan liggen als alles meezit. Bronnen rondom de formatie noemden deze geluiden "wel erg voorbarig". Een andere ingewijde sloot zelfs pertinent uit dat de onderhandelende partijen volgende week al tot een akkoord komen.