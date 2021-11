Macron zet in op nieuwe kerncentrales

Frankrijk gaat nieuwe kerncentrales bouwen om in te spelen op de groeiende energievraag en klimaatuitdagingen. ‘Om Frankrijks energieonafhankelijkheid te garanderen en ons doel van klimaatneutraliteit in 2050 te halen, zullen we voor het eerst in decennia de bouw van nucleaire reactoren in ons land weer lanceren’, zei president Emmanuel Macron dinsdag in een televisietoespraak.

Macron ging ook in op de impact van de Europese gascrisis op de energieprijzen en het effect daarvan op de koopkracht. Ook andere industriële sectoren die werken met hoogstaande technologie moeten een impuls krijgen om minder afhankelijk te zijn van de VS en Azië, vindt de president. Hij hamert al langer op meer autonomie voor Europa, ook op defensievlak.

Franse media hadden vorige maand al geschreven dat Macron de bouw van nieuwe kerncentrales zou aankondigen. Het staatshoofd beloofde aan het begin van zijn presidentschap nog het land minder afhankelijk te maken van kernenergie, maar dat idee was de afgelopen tijd al weggezakt. Greenpeace verwierp Macrons aankondiging met het argument dat hij kernenergie promoot in aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij moet zich daar formeel overigens nog kandidaat voor stellen, maar er wordt al gewerkt aan zijn campagne. Te duur, te traag en te gevaarlijk, zegt de milieuorganisatie over de kernenergieplannen.

Eerder had de regering gezegd geen nieuwe reactorprojecten te beginnen tot energiebedrijf EDF de bouw heeft afgerond van een zogenoemde EPR-kerncentrale in Flamanville in het noordwesten van het land. Dat in 2007 begonnen project kampt met vertragingen en enorme kostenoverschrijdingen.

Grofweg driekwart van de elektriciteit in Frankrijk is afkomstig van kerncentrales.