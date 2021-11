Congres D66 gaat niet door vanwege onzekerheid over coronaregels

Het partijcongres van D66 in Den Bosch, dat voor aankomende zaterdag stond gepland, gaat niet door. Er is onzekerheid over mogelijke coronaregels, die het kabinet wellicht vrijdag aankondigt, en de coronacijfers zijn volgens de partij hoog. Het congres afgelasten is volgens de partij dan ook " de meest verantwoorde keuze".