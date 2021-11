Extra prik voor 65-plussers Frankrijk verplicht voor coronapas

Voor 65-plussers in Frankrijk is vanaf midden december een extra coronaprik verplicht om de geldigheid van de coronapas te behouden. De Franse president Emmanuel Macron kondigde dat aan tijdens een rechtstreeks uitgezonden toespraak tot het volk.

De president waarschuwde voor een vijfde coronagolf. Hij noemde het alarmerend dat het aantal besmettingen en opnames in ziekenhuizen snel stijgt.

Voor de kwetsbaarste groepen in de samenleving zullen snel meer extra prikken beschikbaar komen, zo kondigde Macron aan in zijn negende speech rond corona sinds het begin van de crisis. ‘We zijn nog niet klaar met de coronapandemie’, benadrukte hij.

In Frankrijk is de coronapas nodig voor bijvoorbeeld een bezoek aan een restaurant, café of museum. Onlangs werd besloten de pas minstens tot in de zomer van volgend jaar te handhaven.