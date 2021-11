Airbnb wil inspelen op mensen die thuiswerken vanaf vakantieadres

Vakantieverhuurplatform Airbnb wil inspelen op mensen die vanaf hun vakantieadres via videovergaderingen ook willen thuiswerken. Dat gaat het bedrijf doen door bijvoorbeeld met geverifieerde informatie te komen over de internetsnelheid op de te huren accommodaties in zijn aanbod. Dan kunnen gasten erop vertrouwen dat ze geen Zoom-meeting meer hoeven te missen vanaf hun verblijf, is de gedachte.