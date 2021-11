Rederijen kritisch op verklaring over einde fossiele steun

Nederlandse rederijen vinden nog veel onduidelijk aan de verklaring over het einde aan staatssteun voor fossiele projecten die de regering op de klimaattop in Glasgow heeft ondertekend. Voorzitter Annet Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR) vraagt zich daarnaast af of de ondertekening zin heeft als buurlanden geen handtekening zetten.