Ook Duitsland tekent verklaring over einde fossiele exportsteun

Duitsland heeft zich aangesloten bij het initiatief om te stoppen met overheidssteun voor projecten op het gebied van fossiele brandstoffen in andere landen. Op de klimaattop in Glasgow zette de Duitse staatssecretaris Jochen Flasbarth zijn handtekening. Dat in Duitsland een kabinetsformatie gaande is, stond dat niet in de weg.

Ook El Salvador sloot zich aan. Inmiddels heeft de verklaring in totaal 29 steunbetuigingen ontvangen, waaronder van grote landen als het Verenigd Koninkrijk, dat het initiatief nam, de Verenigde Staten en Canada. ‘Wie is de volgende’, vroeg de Britse klimaatgezant John Murton op Twitter.

Nederland was eerst van plan een besluit door te schuiven naar het volgende kabinet, omdat het huidige kabinet demissionair is. Daarop ontstond veel ophef. Milieuorganisaties en linkse partijen in de Tweede Kamer herinnerden eraan dat demissionair premier Mark Rutte in Glasgow de wereld had opgeroepen tot ‘actie, actie, actie’. Na overleg tussen de betrokken ministers volgde maandag alsnog een Nederlandse steunbetuiging.

Geen eenvoudig besluit

Minister Tom de Bruijn voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hield het er maandag op dat het ‘geen eenvoudig besluit was’. Daarom was volgens hem ‘even tijd nodig om het goed met elkaar te bespreken’.

Landen beloven in de verklaring om uiterlijk eind volgend jaar te stoppen met het helpen van bedrijven die zich bezighouden met fossiele projecten in andere landen. Die steun bestaat vooral uit zogeheten exportkredietverzekeringen. Nederland verzekert nu nog voor bijna 5 miljard euro aan ‘fossiele’ projecten. Bestaande steun hoeft volgens de verklaring niet te worden beëindigd, het gaat om nieuwe projecten. Uitzonderingen zijn overigens wel mogelijk. Zo laat de verklaring ruimte voor projecten waar het broeikasgas CO2 niet de lucht in gaat, maar wordt afgevangen en opgeslagen.