Kabinet past wet over NCTV aan na kritiek op privacyaspecten

Het demissionaire kabinet heeft een wetsvoorstel over de uitbreiding van bevoegdheden voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aangepast. Aanleiding daarvoor is stevige kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Raad van State (RvS) die vonden dat de privacy van mensen onvoldoende gewaarborgd was in het oorspronkelijke voorstel van justitieminister Ferd Grapperhaus. Die waarborgen zijn volgens de minister alsnog aan de wet toegevoegd. Het aangepaste wetsvoorstel is dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De NCTV wil persoonsgegevens verwerken van bijvoorbeeld terugkerende Syriëgangers om in te kunnen schatten in hoeverre zij een bedreiging vormen. Dat gebeurde in het verleden al, maar was juridisch nog niet goed geregeld. Ook het nieuwe voorstel was onvoldoende onderbouwd, vond zowel de AP als de RvS. Die adviseerden onlangs om het wetsvoorstel grondig aan te passen of anders niet in te dienen.

Volgens demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus zijn de kritische adviezen verwerkt in zijn wetsvoorstel. Hij doelt op maatregelen die de verwerking van persoonsgegevens moeten inperken en de verworven informatie beter beschermen. Daarbij is volgens de minister nu een duidelijke begrenzing aangebracht tussen de taken van de NCTV en de taken van de algemene inlichtingendienst AIVD en die van de politie.

Het kabinet vindt de uitbreiding van bevoegdheden nodig om de nationale veiligheid beter te kunnen beschermen. De NCTV is de instantie die het brede antiterrorismebeleid coördineert en dreigingsanalyses maakt. Of de bezwaren van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State met de aanpassingen van de minister zijn weggenomen, is aan de Tweede Kamer.