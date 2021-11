Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor tekort aan spuiten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een enorm tekort aan injectiespuiten voor vaccinaties. Volgend jaar dreigen er mogelijk 2 miljard spuitjes te weinig te zijn. Het tekort komt vooral door de massale inentingen tegen corona.

De voorraden zijn fors geslonken. Als de productie niet verbetert, kunnen er wereldwijd ernstige problemen bij het vaccineren ontstaan, aldus een bezorgde WHO. Het tekort kan voor de komende jaren gevolgen hebben voor de volksgezondheid, als een generatie de normale kindervaccinaties tegen bijvoorbeeld bof of mazelen misloopt. Te weinig spuiten en naalden leiden mogelijk ook tot een onveilige praktijk van hergebruik, stelt de WHO.

Inmiddels zijn 7,25 miljard Covid-19-vaccindoses toegediend. Dat is bijna het dubbele van het aantal vaccinaties dat normaal per jaar wordt gegeven.