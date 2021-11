Onderhandelende partijen houden Kamerdebat over formatie tegen

De vier partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuwe regering, willen geen debat in de Tweede Kamer over de stand van zaken van de onderhandelingen met informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Eenmansfractie Pieter Omtzigt diende hiertoe een verzoek in en kreeg steun van de hele Kamer, behalve VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

De Kamer vindt dat het tien maanden na de val van het kabinet en meer dan zeven maanden na de verkiezingen, tijd is voor een update van de informateurs. Ook vroeg Omtzigt om een tijdpad en wil hij weten of er nog grote wijzigingen in de begroting voor volgend jaar komen. Deze weken bespreekt de Tweede Kamer de begrotingen van alle ministeries.

De Kamer wil ook een brief van de informateurs over een bericht van RTL Nieuws. Dat medium berichtte dinsdag dat betrokkenen bij de formatie optimistisch zijn en dat er eind volgende week een coalitieakkoord zou kunnen liggen als het meezit. PVV-leider Geert Wilders wil dat de formateurs uiterlijk donderdag een brief sturen waarin zij hierop ingaan.

Woensdag aan het eind van de ochtend praten Remkes en Koolmees met voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer over de formatie. Zij vroeg eerder ook om een tijdpad, maar kreeg nul op het rekest van de informateurs. Bergkamp heeft tot haast gemaand. Het is de langste formatie na de Tweede Wereldoorlog. De vier partijen onderhandelen sinds begin vorige maand over een kabinet.