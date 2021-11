Aantal om corona naar huis gestuurde basisschoolklassen stijgt

Basisscholen zien het aantal klassen dat thuiszit vanwege coronabesmettingen toenemen. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs lokale GGD’en en koepels van basisscholen. ‘Sinds midden vorige week is het dempende effect van de herfstvakantie over en zien we meer besmettingen van schoolkinderen’, zegt GGD Zuid-Holland Zuid.

De GGD van de regio met onder meer Dordrecht en Gorinchem gaf sinds donderdag dagelijks zo’n vijf klassen het advies om in quarantaine te gaan. ‘Daarvoor lag dat aantal lager’, aldus een woordvoerder, die daar geen precieze cijfers over had. Ook in Friesland krijgen klassen nu vaker het advies om thuis te blijven. ‘Maandag gold dat voor elf groepen. Twee weken geleden was het er dagelijks ongeveer één’, aldus de lokale GGD.

In de regio Gelderland-Midden verdubbelde het aantal klassen dat in quarantaine moest afgelopen week vergeleken met een week eerder naar ongeveer dertig. Daarbij zou kunnen meespelen dat in een deel van de regio de schoolvakantie pas net voorbij was, aldus een GGD-woordvoerster. Vooral bovenbouwklassen zouden naar huis zijn gestuurd.

Toename

Ook in Zuid-Limburg, waar de druk op de zorg groter is dan in andere delen van het land, ziet de GGD een toename van het aantal klassen dat thuis komt te zitten. De afgelopen week waren dat er acht, in de twee weken daarvoor twee en vijf.

Koepelorganisatie INNOVO, met ruim 45 basisscholen in Zuid- en Midden-Limburg, merkt sinds de vakantie ook dat het aantal besmettingen ‘op veel scholen oploopt’. Een woordvoerster schat dat in totaal ongeveer tien groepen nu thuisonderwijs krijgen, waar er wekelijks zo’n twee bijkomen.

Chromebook

Bij de zestien basisscholen van Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG) kwam er ‘voor het eerst in lange tijd’ weer een klas thuis te zitten. ‘We hadden af en toe wel een besmetting, maar het was niet nodig dat een hele klas naar huis moest’, aldus een beleidsmedewerker van de onderwijsorganisatie. De leerlingen van deze groep hebben een Chromebook-laptop meegekregen om thuis les te kunnen krijgen.

Bij meerdere coronabesmettingen in een klas overleggen scholen met de lokale GGD of het nodig is om een klas in quarantaine te plaatsen. Vaak is dat bij minimaal drie besmettingen in een groep. Schoolbesturen kunnen ook zelf bepalen om een klas naar huis te sturen en tijdelijk thuisonderwijs te geven.

Het RIVM meldde dinsdag dat afgelopen week bijna 10 procent van de besmettingen waarvan de bron bekend is, plaatsvond op school of de kinderopvang.