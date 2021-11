Twee verdachten opgepakt voor overval waardetransport Amsterdam

In Frankrijk en België heeft de politie een man en een vrouw aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de zeer gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord op 19 mei. De aanhoudingen zijn maandag en dinsdag verricht, meldt het Openbaar Ministerie. Dinsdag zijn de woningen van de verdachten doorzocht, evenals een winkelpand in Parijs.

De 20-jarige vrouwelijke verdachte komt uit het Belgische Ganshoren. De tweede verdachte is een 44-jarige man uit Parijs. De vrouw werd in haar woning aangehouden en de Fransman was onderweg toen hij werd opgepakt. Tijdens de doorzoekingen zijn onder meer auto’s en gegevensdragers in beslag genomen.

De overval werd op klaarlichte dag gepleegd bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan. De overvallers dreigden met automatische vuurwapens en een mes en schoten buiten het pand in de lucht. Medewerkers van het bedrijf boeiden zij met tiewraps. De politie kwam massaal op het incident af en zette de achtervolging in, toen de overvallers er in meerdere snelle auto’s vandoor gingen. De vlucht eindigde in een weiland bij Broek in Waterland. Daar is een 47-jarige Franse verdachte door de politie doodgeschoten.

Zes mannen tussen de 24 en 44 jaar oud uit onder meer Frankrijk en België zaten al vast. Tijdens het onderzoek dat daarop volgde, werkte de Nederlandse politie samen met de politie in België en Frankrijk, met ondersteuning van Eurojust.

Nederland gaat de Belgische en Franse autoriteiten vragen om de overlevering van de twee nieuwe verdachten, zodat het strafrechtelijk onderzoek en de vervolging verder in Nederland kan plaatsvinden.

De eerder aangehouden verdachten staan op 15 november voor de rechtbank in Amsterdam tijdens een tweede voorbereidende zitting.