LCPS: deel patiënten Limburg kan niet naar andere regio’s

De situatie in de Limburgse ziekenhuizen wordt bemoeilijkt doordat een deel van de patiënten niet of nauwelijks kan worden overgedragen naar andere regio’s, legt een woordvoerster van het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) uit. Het gaat om mensen met of zonder corona, die thuiszorg of verpleeghuiszorg nodig hebben, maar daar niet terechtkunnen. Zij moeten dan in het ziekenhuis blijven liggen, terwijl ze daar eigenlijk geen behandeling meer nodig hebben.

De verpleeg- verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen (VVT) in Limburg kampen, net als in andere regio’s, met een personeelstekort. Dat is opgelopen door de coronapandemie. Daarnaast wonen er in Limburg relatief veel ouderen, legt de woordvoerster uit. Die combinatie zorgt volgens haar voor een ‘verstopping’ van de zorgketen: dat wil zeggen dat mensen eigenlijk weg mogen uit het ziekenhuis, maar niet kunnen doorstromen naar vervolgzorg. ‘Daardoor blijven ze dan een ziekenhuisbed bezet houden.’

Mensen die thuiszorg- of verpleegzorg nodig hebben zijn in de regel moeilijker te verplaatsen naar een andere regio dan andere patiënten. Het gaat namelijk om hele kwetsbare mensen, die te zwak zijn om te vervoeren, aldus de woordvoerster van het LCPS. ‘In de eerste coronagolf zijn er ook mensen die hun ouders in huis hebben genomen, omdat er geen plek voor ze was in de VVT. Dat scheelt dan weer een bed. Het zou zeker helpen als mensen dat nu weer zouden doen.’

Vorige week gaf voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers aan dat de druk ook in de ziekenhuizen in de regio’s Zuidwest-Nederland en Zwolle heel hoog is. Dat is nog steeds zo en ook daar kan het zijn dat de ziekenhuizen echt gaan overlopen, zoals de regio Limburg dinsdag aangaf in een noodkreet aan zorgminister Hugo de Jonge. Het LCPS spreidt coronapatiënten zoveel mogelijk over het land. Waar vorige week dagelijks een handvol mensen werd verplaatst naar een andere regio, gaat dat afgelopen dagen telkens om tussen de tien en twintig mensen per dag.