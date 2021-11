Enstroga bezwijkt als tweede energiebedrijf onder hoge gasprijzen

De kleine energieleverancier Enstroga is na Welkom Energie het tweede Nederlandse energiebedrijf dat ten onder gaat aan de hoge gasprijzen van de laatste tijd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt de leveringsvergunning van Enstroga in. Alle klanten van de onderneming worden volgens de zogenoemde restverdeling verdeeld over andere energieleveranciers.

Eerder zegde Enstroga al contracten van honderden klanten eenzijdig op. Daardoor zouden er nu nog maar circa 150 klanten over zijn.