Bijna 77.000 coronagevallen afgelopen week, nog net geen record

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen 76.790 positieve coronatests geregistreerd. Voor de vijfde week op rij stijgt het aantal nieuwe gevallen met ongeveer 40 procent.

In ruim anderhalf jaar tijd meldde het RIVM maar één keer een nog hoger aantal. Op 22 december vorig jaar bracht het instituut naar buiten dat in zeven dagen tijd 82.340 besmettingen waren vastgesteld. Als het aantal positieve tests nu in hetzelfde tempo blijft stijgen, sneuvelt dat record volgende week.