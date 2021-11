Hilversummer bestraft voor haatzaaien op sociale media

De rechtbank in Lelystad heeft een 19-jarige man uit Hilversum een celstraf van 180 dagen opgelegd, waarvan 136 dagen voorwaardelijk, omdat hij racistische en antisemitische teksten, afbeeldingen en filmpjes op sociale media heeft gezet. De man is ook schuldig bevonden aan verboden wapenbezit. Naast de celstraf legde de rechtbank hem 120 uur taakstraf op.

De politie kreeg de man in het vizier na een tip van inlichtingendienst AIVD. Begin dit jaar deed de politie een huiszoeking bij hem. De telefoon van de Hilversummer bleek gebruikersnamen te bevatten die zijn gekoppeld aan verschillende websites en accounts op sociale media. Met die accounts plaatste hij teksten als ‘Rassenoorlog nu’ en ‘Alle liberale joden moeten worden doodgeschoten als vijand van de westerse beschaving’. ‘Onacceptabel’, aldus de rechtbank.

Op TikTok plaatste de verdachte een video waarop een gemaskerde man met een pistool naast zijn hoofd is te zien. Onder het filmpje stond de door neonazi’s gebezigde term ‘KRIEG #1488’. De verdachte heeft bekend dat hij het gewraakte materiaal heeft geplaatst. Op last van de rechter moet hij het TikTok-filmpje offline halen.

Stoornissen

Bij de doorzoeking van de woning vond de politie ook vuurwapens en munitie. Zijn opa was daarvan de eigenaar, maar dat laat volgens de rechtbank onverlet dat de man het wapentuig juridisch gezien in zijn bezit heeft gehad. De verdachte had andere keuzes moeten en kunnen maken, oordeelt de rechter.

Onderzoek naar zijn geestvermogens heeft uitgewezen dat de man aan verschillende stoornissen lijdt, waardoor de misdrijven hem niet volledig kunnen worden toegerekend. De man moet zich laten behandelen, zo heeft de rechter bepaald. Omdat hij al 44 dagen heeft vastgezeten, hoeft hij niet terug de cel in. De opgelegde straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.