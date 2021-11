Duitse beleggers vol vertrouwen over toekomst

Duitse beleggers zijn onverwachts veel positiever geworden over de toekomst van de economie in hun land. Tegelijkertijd daalde de stemming over de huidige situatie van de Duitse economie, komt naar voren uit een maandelijkse meting van onderzoeksinstituut ZEW. Dat cijfer was juist veel minder dan verwacht.

De Duitse economie, waar de industrie een belangrijke rol in speelt, heeft momenteel veel last van tekorten aan grondstoffen en materialen. Bovendien zijn de energieprijzen en de inflatie hoog, wat bedrijven ook dwars zit. De graadmeter voor het vertrouwen over de huidige situatie daalde veel harder dan economen hadden voorzien.

Voor de toekomst rekenden economen in doorsnee ook op een daling, maar daar steeg het vertrouwen juist voor het eerst in een halfjaar. Volgens president Achim Wambach van ZEW rekenen investeerders erop dat de leveringsproblemen in het eerste kwartaal van volgend jaar afnemen. Naar verwachting daalt de inflatie vanaf januari ook weer omdat de effecten van een eerdere btw-verlaging in Duitsland dan verdwenen zijn.