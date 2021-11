Thailand neemt grootste drijvende zonnepark ter wereld in gebruik

In Thailand is het grootste drijvende zonnepark ter wereld in gebruik genomen. Dat veld van zonnepanelen op water heeft een oppervlakte van ongeveer zeventig voetbalvelden en moet helpen om de Thaise economie in 2050 klimaatneutraal te maken.

Het zonnepark ligt in een reservoir op ongeveer 660 kilometer ten oosten van hoofdstad Bangkok en telt 145.000 zonnepanelen. Ook wordt ‘s nachts met behulp van turbines en stromend water energie opgewekt. Het project kostte omgerekend meer dan 29 miljoen euro en Thailand heeft plannen om zestien van die drijvende zonneparken aan te leggen in reservoirs.

Thailand is nu voor zijn energievoorziening nog erg afhankelijk van aardgas. Gas is goed voor bijna twee derde van de stroomopwekking in het land. De Thaise premier beloofde op de klimaattop in Glasgow dat het land in 2050 klimaatneutraal zal zijn.