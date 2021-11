Adyen en IMCD drukken AEX-index in het rood

De AEX-index in Amsterdam stond dinsdag rond het middaguur licht lager. Vooral de verliezen van betalingsverwerker Adyen en chemicaliëndistributeur IMCD drukten op de index. Daartegenover stonden winsten van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway en verlichtingsconcern Signify. Beleggers verwerkten ook cijfers over het Duitse beleggersvertrouwen. Daarnaast zijn ze in afwachting van inflatiecijfers uit de Verenigde Staten.