Onderzoek binnenlandse adopties gestaakt, nieuw onderzoek volgt

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stopt met een commissie die onderzoek deed naar binnenlandse adopties tussen 1956 en 1984. Demissionair minister Sander Dekker doet dat omdat betrokkenen geen vertrouwen meer hebben in de commissie. In de komende maanden zal een nieuwe commissie worden ingesteld, zo laat hij weten.

De betrokkenen bij het onderzoek, onder wie de biologische moeders en hun kinderen, hebben zich beklaagd over het aanmeldpunt van de commissie. Zij vonden dat ze niet goed gehoord werden. ‘Wat deze moeders en kinderen is overkomen is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis en daarvoor verdienen ze erkenning. Onderzoek naar deze periode is daarbij essentieel’, zegt Dekker. Hij zegt het vertrouwen te willen herstellen.