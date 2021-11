Gasprijzen Europa dalen nu Russen gaskraan open lijken te zetten

De prijzen voor de in Nederland verhandelde termijncontracten voor gas daalden dinsdag met meer dan 6 procent nadat gegevens erop wezen dat er meer Russisch gas via Oekraïne naar Europa wordt getransporteerd. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom zou ook meer capaciteit op het gasnet hebben geboekt voor het vullen van Europese opslagplaatsen.

Europa’s grootste leverancier had eerder beloofd de gasstromen naar de regio vanaf maandag op te voeren, nadat Poetin Gazprom had opgedragen zijn Europese opslagplaatsen te vullen. Maar de extra leveringen konden pas beginnen op het moment dat Gazprom binnenlandse voorraden had aangelegd.

Gasprijzen verdrievoudigd

De Europese gasprijzen zijn dit jaar meer dan verdrievoudigd doordat Rusland de leveringen aan banden legde. Dat gebeurde op het moment dat ladingen vloeibaar gemaakt aardgas (lng) werden omgeleid naar Azië. Dat betekende voor Europa dat het winterseizoen werd begonnen met de laagste voorraden in meer dan tien jaar.

De gasstromen van Rusland naar Europa zijn nu nog altijd niet op het niveau van een normale winter. Tegelijkertijd wordt er de komende dertig dagen een koudegolf verwacht, waardoor de gasprijzen mogelijk weer zullen stijgen.