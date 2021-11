Koningspaar aangekomen in Noorwegen voor staatsbezoek

Koning Willem-Alexander zat zelf in de cockpit als co-piloot van het regeringsvliegtuig. Meteen na aankomst vertrok het gezelschap naar het Koninklijk Paleis voor de ontvangst door het Noorse koningspaar en kroonprinses Mette-Marit. Daar is ook prinses Märtha Luise present, een goede vriendin van Willem-Alexander en Máxima.

Het bezoek aan Noorwegen is het 22e staatsbezoek dat Willem-Alexander sinds zijn aantreden in 2013 onderneemt. Eerder dit jaar ging hij al naar Duitsland en volgende maand staat nog een staatsbezoek aan Griekenland op de agenda. Voor Noorwegen is dit het eerste inkomende staatsbezoek in meer dan twee jaar. Van de kant van de Noorse media is er dan ook enorm veel belangstelling, zo liet het hof maandag weten.

Het laatste Nederlandse staatsbezoek aan Noorwegen was in 2010, toen koningin Beatrix naar Oslo kwam. Eigenlijk was het de bedoeling dat Willem-Alexander vorig jaar al in haar voetspoor zou volgen, maar vanwege de coronapandemie werd zijn bezoek toen uitgesteld. De visite is bedoeld om de goede relatie tussen de ‘gelijkgestemde landen’ Noorwegen en Nederland op het hoogste niveau te markeren. ‘Ook goede vriendschappen moet je van tijd tot tijd onderhouden’, aldus ambassadeur John Groffen.