Burgemeesters bespreken ‘weegmoment’ kabinet

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreken donderdagavond in het Veiligheidsberaad de coronamaatregelen die het kabinet vrijdag mogelijk wil bekendmaken. De digitale bijeenkomst is bedoeld als voorbereiding op het ‘weegmoment’ van het kabinet, aldus een woordvoerster. Justitieminister Ferd Grapperhaus en waarschijnlijk ook coronaminister Hugo de Jonge nemen deel aan de beraadslagingen.

Behalve de mogelijke nieuwe coronamaatregelen staat er niks op de agenda, maar het Veiligheidsberaad gaat misschien ook nog even praten over de intocht van Sinterklaas. Veel gemeenten worstelen daarmee binnen de beperkingen van de coronacrisis. Sinterklaascomité’s houden er ook rekening mee dat het door hun geplande evenement alsnog geschrapt moet worden als er vrijdag strengere beperkingen worden opgelegd. Sinterklaas wordt in de meeste plaatsen en op televisie zaterdag verwacht.