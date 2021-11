Eerste uitspraak tegen Aung San Suu Kyi verwacht op 14 december

De eerste uitspraak in een rechtszaak tegen de afgezette leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, wordt op 14 december verwacht. Ze is door de militaire junta aangeklaagd voor meerdere vergrijpen, waaronder het overtreden van coronaregels, aanzetten tot verstoring van de openbare orde en illegaal importeren van walkietalkies. De uitspraak gaat volgens persbureau AFP over het niet naleven van coronaregels.

Suu Kyi werd in februari na de staatsgreep door de legerleiding afgezet en onder huisarrest geplaatst. De 76-jarige winnares van de Nobelprijs voor de Vrede had eind vorig jaar de verkiezingen in Myanmar nog gewonnen. Volgens het leger, dat flink verloor bij de verkiezingen, was er gefraudeerd en daarom werd een staatsgreep gepleegd.

De rechtszaak speelt zich volledig achter gesloten deuren af voor een speciaal tribunaal. Er mogen geen media bij de zittingen aanwezig zijn en de advocaten van Suu Kyi mogen niet met journalisten of buitenlandse diplomaten praten.

De advocaten vrezen voor een lange gevangenisstraf. Eerder kreeg een bondgenoot van Suu Kyi al twintig jaar celstraf.