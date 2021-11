Premier Polen noemt crisis aan Poolse grens bedreiging voor EU

‘De Poolse grens sluiten is van nationaal belang, maar de stabiliteit en veiligheid van de hele Europese Unie staan ook op het spel’, aldus Morawiecki op Twitter. ‘Deze aanval van het regime van Loekasjenko is tegen ons allen gericht. We laten ons niet intimideren en zullen met onze partners van de EU en NAVO de vrede in Europa verdedigen.’

De Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko heeft volgens de EU beleid gemaakt van het ophalen van migranten uit landen als Syrië, Irak en Afghanistan en ze daarna naar de grenzen met EU-landen te laten brengen, om zo de EU te destabiliseren. Het zouden tegenacties zijn voor sancties die de EU oplegde na het gewelddadig neerslaan van protesten.

Onrust

Belarus ontkent iets te maken te hebben met de grote hoeveelheid vluchtelingen die in Belarus aan de Poolse grens staan. Het ministerie van Defensie zei dinsdag dat de Poolse beschuldigingen ongefundeerd zijn. Het land waarschuwt Polen voor provocaties aan de grens. ‘Gewapende aanvallen tegen ongewapende burgers zijn niet goed te praten door te wijzen op de situatie rond de migranten.’

Litouwen, een ander buurland van Belarus, wil de noodtoestand uitroepen voor de grensregio tot en met 5 kilometer landinwaarts. Het land is ook lid van de EU en ook hier willen veel migranten de grens oversteken. De noodsituatie geldt ook voor de vluchtelingenkampen die zijn opgezet om alle migranten onderdak te bieden. Maandag ontstond onrust aan de grens, de veiligheidsdiensten zetten traangas in om de rust te herstellen.

Duitsland en Polen waarschuwden maandag ook al voor een doorbraak bij de grens en de gevaren van de instroom. Veel migranten reizen zo snel mogelijk door naar Duitsland, waar de laatste maanden ook al duizenden illegale migranten zijn aangekomen. De landen wijzen erop dat het probleem door de hele EU moet worden opgelost en niet alleen door Polen en Duitsland.