Chemicaliëndistributeur IMCD daalt in vlakke AEX na cijfers

IMCD werd dinsdag lager gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers leken aanvankelijk positief te reageren op de resultaten van de chemicaliëndistributeur, maar stuurden het aandeel na een hogere opening toch omlaag. Beleggers namen verder weinig risico in afwachting van de belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers. Dinsdag staan de producentenprijzen uit de Verenigde Staten op het programma en woensdag volgen de consumentenprijzen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 817,36 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1082,92 punten. Frankfurt en Londen wonnen 0,1 procent, en Parijs verloor 0,1 procent.

IMCD verloor 0,7 procent. Topman Piet van der Slikke sprak van sterke resultaten. Tegenover de problemen in de toeleveringsketens wereldwijd stond volgens hem een sterke vraag waarvan het bedrijf wist te profiteren. Hij rekent voor de rest van het jaar nog wel op ‘uitdagende omstandigheden’ in de toeleveringsketens.

DSM

DSM won 0,2 procent. Het speciaalchemieconcern liet op de klimaattop in Glasgow weten de bestaande productiefaciliteiten in het Schotse Dalry uit te breiden, waar voedingsadditieven met methaanreducerende bestanddelen voor herkauwers zoals koeien worden geproduceerd.

In de MidKap zakte Basic-Fit 4,5 procent. Aandeelhouder 3i heeft een belang van 6,8 procent in de fitnessketen verkocht voor 44,25 euro per aandeel aan institutionele beleggers. Renewi steeg 9 procent op de lokale Amsterdamse markt. Het afvalverwerkings- en recyclingbedrijf profiteerde afgelopen kwartaal van het verdere herstel van de coronacrisis en schroefde zijn verwachtingen op.

Bayer

In Frankfurt steeg Bayer dik 2 procent. Het Duitse chemieconcern verhoogde de verwachtingen na een sterk derde kwartaal. De Duitse herverzekeraar Munich Re voorziet hogere verliezen gerelateerd aan de coronapandemie dit jaar, maar houdt desondanks wel vertrouwen in de winstdoelstelling voor 2021. Het aandeel zakte 2,8 procent.

AB Foods klom 6,5 procent in Londen. Het Britse moederbedrijf van kledingketen Primark keert een speciaal dividend uit na een sterk herstel van de coronacrisis. Ceconomy (min 1,5 procent) zette de daling voort. Het Duitse moederbedrijf van onder meer MediaMarkt verloor een dag eerder al dik 4 procent vanwege een cyberaanval bij de elektronicaketen.

De euro was 1,1582 dollar waard, tegen 1,1593 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 82,17 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 83,60 dollar per vat.