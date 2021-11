Grote politieactie tegen handel en productie drugs

De politie doet dinsdagochtend op meerdere plaatsen in Nederland en België invallen in een onderzoek tegen drugsproductie en -handel. Zes mensen zijn tot nu toe aangehouden. De hoofdverdachte is een 32-jarige man. Hij is opgepakt op een woonwagenkamp in Bergeijk. Hij zou een leidende rol hebben gehad. De politie stelt in een persbericht meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Alle aangehouden mensen worden verdacht van handel in en productie van synthetische drugs en deelname aan een criminele organisatie. De verdachten zijn tussen de 20 en 34 jaar oud. De verdachten zitten vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie meldt dat de actie, onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant, rond 05.00 uur begon en dat 275 mensen meedoen aan de actie. De politiemacht bestaat uit 250 Nederlandse agenten, 25 komen er uit België. De politie deed invallen op adressen in Eindhoven, Utrecht, Bergeijk en Pelt en Neerpelt in België. Volgens de politie houdt deze actie verband met een groot onderzoek naar een criminele organisatie. Die zou zich in en buiten Nederland bezig hebben gehouden met de productie van synthetische drugs, zoals amfetamine.

Drugslabs

De politie zoekt tijdens de actie ook naar geld en spullen die in verband kunnen worden gebracht met de verdenkingen. Specifiek wordt ook gekeken of ergens verborgen ruimtes zijn. Een woonwagencentrum in Bergeijk is grotendeels afgesloten voor onderzoek.

De politie stelt dat sinds mei vorig jaar onderzoek wordt gedaan naar de organisatie. Extra bewijs in de zaak kreeg de politie door de ontmanteling van meerdere drugslabs in Nederland, Duitsland en België. Zo werden in onder andere Tegelen, Ruppach (Duitsland), Kassel (Duitsland) en Lanaken (België) labs ontmanteld. Die labs was de politie op het spoor gekomen nadat ze chatberichten van de berichtendiensten Encrochat, Sky-ECC en Anom ter beschikking had gekregen.

Doorbraak

De afgelopen tijd is nauw samengewerkt met de Belgische en de Duitse autoriteiten. De politie stelt in het persbericht verder: ‘De chatberichten hebben in meerdere zaken al voor een doorbraak gezorgd en de politie en het Openbaar Ministerie verwachten nog meer resultaten te boeken in onderzoeken naar ondermijnende criminaliteit.’ In dat persbericht staat een gezamenlijk citaat van politiechef Wilbert Paulissen en hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers: ‘Het is een enorme bron van informatie die ons veel inzichten geeft in de werkwijzen van criminele organisaties. Er komt een moment dat de politie op je schouder tikt.’

De politie maakt later dinsdag meer bekend over de resultaten van de doorzoekingen en over de aanhoudingen.