Fabrikant Luxaflex voert omzet en winst op

Hunter Douglas heeft in de afgelopen periode een stuk meer raambekledingsproducten verkocht in Noord- en Latijns-Amerika. Het bedrijf, dat onder meer bekend is van het merk Luxaflex, wist ook de winst flink op te voeren.

De opbrengsten van Hunter Douglas stegen in het derde kwartaal naar bijna 1,2 miljard dollar (1 miljard euro). Dat is 13 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2020 kreeg de onderneming nog een flinke tik vanwege de coronacrisis.

Het lukte Hunter Douglas ook om de winst flink te verhogen. In het derde kwartaal bleef onder de streep 128 miljoen dollar over, tegen 38 miljoen dollar een jaar terug.

Volgens Hunter Douglas, dat een notering heeft op de beurs in Amsterdam, zijn de vooruitzichten momenteel positief. Het is nog wel de vraag of verstoringen in de leveringsketen effect zullen hebben op het bedrijf en op economieën wereldwijd. Ook speelt mee dat de coronapandemie nog niet voorbij is.