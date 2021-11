Beleggers richten blik op Amerikaanse producentenprijzen en IMCD

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine verliezen openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag een gemengd beeld zien. In Tokio eindigde de Nikkei 0,8 procent in de min ondanks een forse koerssprong van de Japanse techinvesteerder SoftBank.

IMCD zag de omzet en de winst in de eerste negen maanden van het jaar stijgen. Topman Piet van der Slikke sprak van sterke resultaten. Tegenover de problemen in de toeleveringsketens wereldwijd, stond volgens hem een sterke vraag waarvan het bedrijf wist te profiteren. Hij rekent voor de rest van het jaar nog wel op ‘uitdagende omstandigheden’ in de toeleveringsketens, maar die zullen de groeiambities niet in de weg zitten. Het bedrijf handhaafde de verwachting van een groei van het bedrijfsresultaat in 2021.

Cryptomunten

Basic-Fit staat ook in de belangstelling. De fitnessketen liet weten dat aandeelhouder 3i een belang van 6,8 procent in het bedrijf heeft verkocht tegen 44,25 euro per aandeel. 3i houdt na de verkoop nog een belang van ongeveer 6,6 procent in Basic-Fit.

De aandacht gaat ook uit naar de aanhoudende opmars van de cryptomunten. De grootste cryptomunt ter wereld, bitcoin, tikte dinsdag een waarde van 68.513 dollar (59.000 euro) aan en daarmee werd het record van eind oktober gebroken. Ether bereikte maandag ook al een nieuw record. Sinds begin dit jaar is de totale waarde van alle crypto’s bijna verviervoudigd.

Koersen

De Europese beurzen sloten maandag gemengd. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 817,59 punten. Frankfurt en Londen verloren tot 0,1 procent. Parijs won 0,1 procent. Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 36.432,22 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq wonnen 0,1 procent.

De euro was 1,1599 dollar waard, tegen 1,1593 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 81,97 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 83,45 dollar per vat.