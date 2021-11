Beijing zet mijnbouwers onder druk om prijs steenkool

Chinese mijnbouwbedrijven moeten met de winter in aantocht de prijzen voor steenkool verlagen om zo een energiecrisis te voorkomen. Beleidsmakers in Beijing zouden de bedrijven daarvoor onder druk zetten, zeker nu het koude weer van nu een voorbode lijkt voor een strenge winter.

Sommige kolenmijnen in de provincie Shanxi, de regio die vorig jaar de meeste kolen produceerde, hebben de prijs per ton steenkool gemaximeerd op 900 yuan, omgerekend 121 euro. Dit zouden ze hebben gedaan nadat ze daartoe door de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming (NDRC) verplicht werden, aldus bronnen tegen persbureau Bloomberg.

De prijs nu ligt een kwart lager dan de vorige limiet die twee weken geleden in de provincie werd vastgesteld. Toch is het aanzienlijk hoger dan het plafond van 528 yuan dat de NDRC vorige maand overwoog. Dat de commissie deze limiet losliet, heet volgens de bronnen mogelijk te maken met de weerstand onder mijnwerkers.

Overstromingen

China, ‘s werelds grootste gebruiker van steenkool, heeft verschillende maatregelen genomen op de markt voor steenkolen, nadat de prijzen een recordhoogte bereikten. Dat gebeurde na overstromingen in Shanxi. De wateroverlast legde de productie in dit steenkoolrijke gebied nagenoeg stil, waardoor het toch al gebrekkige aanbod van de brandstof verder afnam. China belandde in een energiecrisis die leidde tot stroomstoringen en rantsoenering van de stroomvoorziening.

Beijing eiste daarop van staatsmijnbedrijven dat de steenkoolproductie werd opgevoerd. Ook heeft China de aankoop van overzeese voorraden opgevoerd en heeft het maatregelen om de elektriciteitsprijzen laag te houden, geschrapt. De ingrepen hebben gewerkt. De steenkoolprijzen kelderden de voorbije weken naarmate de binnenlandse mijnen hun productie opvoerden.