AEX-fonds IMCD boekt sterke groei ondanks problemen toelevering

IMCD heeft in de afgelopen periode de stijgende lijn van dit jaar weten vast te houden. De Rotterdamse groothandel die speciale chemicaliën en voedingsingrediënten verkoopt, vermarkt en distribueert, profiteerde van de groei op eigen kracht ondanks problemen in de toeleveringsketen. Ook overnames hielpen het bedrijf, dat genoteerd is in de AEX-index in Amsterdam, vooruit.

IMCD levert grondstoffen voor producten zoals diervoeding, tandpasta, autolakken en vitaminepillen. Het bedrijf maakt deze grondstoffen overigens niet zelf, maar koopt ze in bij diverse chemiebedrijven die moeite hebben om zelf kleinere klanten te bereiken. Dat doet IMCD ook in moeilijker te bereiken markten. Belangrijk aspect voor het succes van IMCD zijn het aangaan en onderhouden van nieuwe relaties. Ook profiteert IMCD van de kennis van de regels voor chemicaliën in verschillende eindmarkten.

Het bedrijf boekte in de eerste negen maanden van het jaar een omzet van ruim 2,5 miljard euro. Dat is bijna een kwart meer in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Op eigen kracht was de groei 14 procent. De overige groei dankt IMCD aan overnames die het dit en vorig jaar deed. Het bedrijf zette een brutowinst in de boeken van bijna 621 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 28 procent. Ook dit was deels het gevolg van overnames, maar ook van hogere winstmarges.

Topman Piet van der Slikke sprak in een toelichting op de cijfers van ‘sterke resultaten’. Tegenover de problemen in de toeleveringsketens wereldwijd, stond volgens hem een sterke vraag waarvan het bedrijf wist te profiteren. Hij rekent voor de rest van het jaar nog wel op ‘uitdagende omstandigheden’ in de toeleveringsketens, maar die zullen de groeiambities niet in de weg zitten.