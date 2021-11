Biedlogboek moet verkopen huis eerlijker maken

Bij de verkoop van een huis moet een automatisch biedlogboek worden bijgehouden. Op die manier hebben zowel de verkopers als de biedende partijen inzicht in hoe het biedingsproces is verlopen en daarmee moet de verkoop van woningen eerlijker verlopen. Met dat voorstel komt demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Verder wil ze dat de regels rond de verkoop van een huis duidelijker worden gemaakt en moeten kopers gelijke kansen krijgen.

Verschillende andere landen werken al met een biedlogboek waarin alle biedingen automatisch terecht komen. Bieders en verkopers kunnen daardoor controleren hoe dat proces is verlopen en daarmee ‘verdwijnt de ruimte om niet integer te handelen’, aldus Ollongren. Brancheorganisatie VBO is al een proef gestart. Ollongren wil in eerste instantie dat de branche het biedlogboek zelf regelt. Gebeurt dit niet, dan zal ze dit via wetgeving afdwingen.

Verder moeten makelaars met een verbeterplan komen om de regels te verduidelijken. Er is nu nog veel onduidelijkheid over waar kopers, verkopers en makelaars zich precies aan moeten houden, omdat de regels ruimte voor interpretatie bieden. De brancheverenigingen VBO en NVM moeten dit verbeterplan nog dit jaar opstellen.

Daarnaast laat Ollongren de mogelijkheid onderzoeken om voorbehouden voor financiering en een bouwkundige keuring verplicht te stellen. Die eisen laten huizenzoekers nu vaak vallen om hun kansen te vergroten, aangezien er veel meer vraag naar woningen is dan aanbod. Daarmee lopen ze echter een groter financieel risico. Tenslotte wil Ollongren onderzoeken of huizen op alle platforms tegelijk worden geplaatst. Alom wordt Funda, het platform waarin de NVM een groot belang heeft, nu gezien als bevoordeelde partij.

De plannen van Ollongren volgen op vragen vanuit de Tweede Kamer over de overspannen woningmarkt en een zwartboek van Vereniging Eigen Huis, gemaakt op basis van een meldlijn waar mensen misstanden over makelaars konden melden. Verschillende brancheorganisaties en marktpartijen werden eerder dit jaar al uitgenodigd om uit te leggen wat er volgens hen gedaan kan worden om die markt eerlijker te maken.