Bitcoin en ether stijgen naar nieuwe recordhoogtes

De bitcoin is 3 procent gestegen in waarde in de afgelopen 24 uur. Sinds het begin van het jaar is de waarde ruim verdubbeld. Een ether is zelfs meer dan zes keer zoveel waard geworden en verhandelde dinsdag voor zo’n 4810 dollar.

Volgens CoinGecko, dat de markt voor cryptomunten bijhoudt, is de totale waarde van alle digitale munten bijeen inmiddels 3,1 biljoen dollar (zo’n 2700 miljard euro). Sinds begin dit jaar is de totale waarde van alle crypto’s bijna verviervoudigd.

Het is vaak gissen waarom cryptomunten in prijs stijgen of dalen. In ieder geval is duidelijk dat steeds meer grote beleggers interesse hebben in digitale munten. Ook maken steeds meer bedrijven en organisaties er gebruik van. Beleggers in crypto’s proberen zich de laatste tijd ook in te dekken tegen de stijgende inflatie, denken marktanalisten.