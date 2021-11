Minder mensen deden in coronajaar 2020 gevaarlijk werk

Tijdens de coronacrisis deden minder mensen gevaarlijk werk, zo melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO op basis van cijfers over 2020. Risicovol werk komt vooral veel voor bij koks, politie- en brandweermensen en werknemers die iets met techniek, transport of logistiek doen. Vooral koks konden minder werken vanwege de pandemie.

In 2020 zei bijna 13 procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar vaak of altijd gevaarlijk werk te doen. In 2018 en 2019 ging het nog om zo’n 16 procent. Die daling komt volgens socioloog Tanja Traag van het CBS doordat er geen mensen zijn ondervraagd die vanwege corona niet konden werken toen het onderzoek werd uitgevoerd, in het laatste kwartaal van 2020. Daardoor vielen met name veel koks buiten het onderzoek, terwijl die normaal gesproken vanwege hun vaak risicovolle werk het gemiddelde omhoog trekken.

Een aanvullende 14 procent zei vorig jaar een enkele keer in een gevaarlijke situatie te zijn terechtkomen. Bij ongeveer driekwart van de werknemers is dit nooit het geval. Mannen doen vaker gevaarlijk werk dan vrouwen.

Van de mensen met gevaarlijk werk was 9 procent in 2020 slachtoffer van een arbeidsongeval dat leidde tot lichamelijke of geestelijke schade, tegen 1 procent van de mensen zonder gevaarlijk werk. Als gevolg van zulke ongevallen meldden mensen met gevaarlijke beroepen zich ook vaker ziek.