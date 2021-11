Oud-president Saakasjvili zegt voor z’n leven te vrezen

Oud-president Micheil Saakasjvili van Georgië zegt voor zijn leven te vrezen, nadat gevangenisbewakers hem mishandeld zouden hebben. In een brief die zijn advocaat naar buiten bracht, zei Saakasjvili dat de bewakers hem ‘verbaal mishandeld, in de nek gestompt en aan m’n haren over de vloer gesleept hebben.’

Saakasjvili werd maandag overgebracht naar een gevangenisziekenhuis. Volgens hemzelf is de overplaatsing ‘bedoeld om me te doden’.

De 53-jarige politicus is sinds 1 oktober in hongerstaking in de gevangenis. Hij zit daar nadat hij naar zijn geboorteland was teruggekeerd uit een jarenlange ballingschap. In de hoofdstad Tbilisi gingen naar schatting 40.000 mensen de straat op om zijn vrijlating te eisen. Sommigen van hen zeggen het kantoor van de premier te willen blokkeren.

De gevangenisdienst liet weten dat de opname in het ziekenhuis moet voorkomen dat zijn gezondheid verder achteruitgaat. Artsen hadden er twee weken geleden al op aangedrongen om Saakasjvili in een ziekenhuis te behandelen. Het Georgische ministerie van Justitie zei toen dat het advies van de artsen zou worden opgevolgd. Saakasjvili’s lijfarts waarschuwde eerder dat de hongerstaking vanwege een bloedaandoening blijvende gezondheidsschade kan opleveren.

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van het land en stelt dat zijn vervolging politiek gemotiveerd is. Eerder demonstreerden ook al tienduizenden aanhangers in de hoofdstad Tbilisi voor zijn vrijlating. Hij werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel wegens machtsmisbruik. Na zijn vertrek uit Georgië kreeg Saakasjvili, die is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs, de Oekraïense nationaliteit. Hij maakte onlangs bekend een nieuwe partner te hebben, het Oekraïense parlementslid Liza Yasko. Zij liet weten zich zorgen te maken over haar vriend.