Denemarken komt terug op intrekking coronapas

Twee maanden na het schrappen van alle coronabeperkingen komt Denemarken terug op dat besluit. De coronapas die moet aantonen of iemand is gevaccineerd, is hersteld of negatief is getest doet opnieuw zijn intrede na een flinke stijging van het aantal besmettingen.

Premier Mette Frederiksen zei de aanbevelingen van experts om het virus opnieuw te beschouwen als ‘sociaal bedreigend’ en de pas weer in te voeren over te nemen. Zo’n bewijs is nodig om naar een café of restaurant te gaan.

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen ligt boven de 2000, terwijl dat medio september was teruggelopen tot 200. Dat was samen met de hoge vaccinatiegraad reden voor de Deense regering het coronavirus niet langer als een groot gevaar te zien voor het functioneren van de samenleving. Toen de resterende maatregelen twee maanden geleden werden geschrapt, had het land van 5 miljoen inwoners coronabeperkingen zoals de coronapas al op de meeste plekken laten vallen.